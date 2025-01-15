Минсельхоз отметил, что РФ в 2024 году произвела рекордные 16,7 млн т скота и птицы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Производство скота и птицы (на убой) в РФ в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по предварительным данным, составило 16,74 млн тонн, что является максимальным показателем в истории России и СССР, сообщает Минсельхоз.

В том числе достигнуто рекордное производство свиней и птицы на убой – 6,2 млн тонн и 7,1 млн тонн соответственно.

Ведомство напоминает, что в январе-ноябре 2024 года в сельхозорганизациях было выпущено 34,7 млрд штук куриных яиц, что соответствует уровню 2023 года. При этом отпускные цены на эту продукцию, по состоянию на 15 января, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 7,2% и 11,5% за первую и вторую категории соответственно.

Производство сырого молока, согласно предварительной оценке, в прошлом году во всех категориях хозяйств составило 34,02 млн тонн, что на 0,6% больше предыдущего года.

В январе-ноябре 2024 года было выпущено 2,3 млн тонн колбасных изделий (+1,9%), 4,5 млн тонн мясных полуфабрикатов (+5%) и 833 тыс. тонн мясных консервов (+1,2%). Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России сегодня превышает 100%.

Кроме того, было выпущено свыше 5,5 млн тонн питьевого молока, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Сыров и творога произведено 768 тыс. тонн и 439 тыс. тонн соответственно – в обоих случаях прирост к уровню предыдущего года составил 5,7%.