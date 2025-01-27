Росстат сообщил о росте производства скота и птицы в 2024 году на 2,1%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В России хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в 2024 году произвели 16,9 млн тонн скота и птицы (в живом весе, на убой), что на 2,1% больше, чем в 2023 году, сообщает Росстат.

Молочная отрасль увеличила надой молока на 0,8%, до 34,1 млн тонн. Производство яиц снизилось на 0,3%, до 46,5 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйства всех категорий снизилось на 4,1%, до 16,4 млн голов, в том числе коров - на 3,8%, до 7,3 млн голов. Численность свиней сократилась на 1,6%, до 27,8 млн голов, овец и коз - на 5,2%, до 19,2 млн голов, птицы - выросло на 2,2%, до 556 млн голов.

По данным Росстата, производство скота и птицы в сельхозорганизациях в 2024 году составило 13,8 млн тонн (на 3,3% больше), молока - 20,7 млн тонн (на 3,1% больше), яиц - 38,6 млрд штук (на 0,4% больше).

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях снизилось на 4,3%, до 7,5 млн голов, в том числе коров - на 3,7%, до 3 млн голов. Численность свиней сократилась на 1%, до 26,2 млн голов, овец и коз - на 11,2%, до 2,8 млн голов, птицы - выросло на 3,3%, до 480,8 млн голов.

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в прошлом году произвели 0,6 млн тонн скота и птицы, что на 1,3% больше, чем в 2023 году. Производство молока они снизили на 2,5%, до 2,9 млн тонн, яиц - на 1,7%, до 0,6 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в этом секторе сократилось на 4,3%, до 2,8 млн голов, в том числе коров - на 4,7%, до 1,4 млн голов. Численность свиней уменьшилась на 10,3%, до 0,2 млн голов, овец и коз - на 3,2%, до 7,9 млн голов, птицы - выросло на 2,4%, до 9,3 млн голов.

Личные подсобные хозяйства населения вырастили 2,5 млн тонн скота и птицы, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Надои молока снизили на 2,6%, до 10,4 млн тонн, производство яиц - на 3,5%, до 7,3 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах сократилось на 3,7%, до 6,1 млн голов, в том числе коров - на 3,4%, до 2,8 млн голов. Численность свиней уменьшилась 9%, до 1,5 млн голов, овец и коз - на 5%, до 8,6 млн голов, птицы - на 5,1%, до 65,9 млн голов.

Росстат отмечает, что в этих показателях не учтена статистика по четырем новым регионам.