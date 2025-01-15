США обвинили киргизский Керемет банк в обходе санкций против РФ и включили в SDN List

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список киргизский Керемет банк (Keremet bank), говорится в сообщении ведомства.

Как утверждается в пресс-релизе Минфина, по крайней мере с лета 2024 года должностные лица этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.

Находящийся под американскими санкциями российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, как утверждает OFAC, также был вовлечен в переговоры относительно роли Керемет банка в схеме уклонения от санкций.

"В 2024 году министерство финансов Киргизии продало контрольный пакет акций Керемет банка фирме, тесно связанной с российским олигархом, имеющим связи с российским правительством. Покупка Керемет банка была направлена на создание для России центра по уклонению от санкций для оплаты импорта и получения платежей за экспорт", - утверждается в релизе.

По информации ведомства, киргизский банк "был признан виновным в проведении или содействии (...) трансакциям или предоставлении любых услуг, связанных с российским ВПК".