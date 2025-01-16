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Подпавший под санкции США киргизский банк намерен обжаловать это решение

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Киргизский Керемет банк, подпавший под санкции, будет обжаловать решение OFAC, сообщает в четверг пресс-служба банка.

"Керемет банк продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами. Указанные события не повлияют на деятельность банка. Мы открыты к диалогу и готовы сотрудничать с регулирующими органами, включая международных аудиторов", - подчеркивают в банке.

В пресс-службе добавили, что "банк всегда работает в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности".

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Ранее Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США включило в санкционный список киргизский Керемет банк. Как утверждается в пресс-релизе Минфина, по крайней мере с лета 2024 года должностные лица этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.

Национальный банк Киргизии сообщил, что введение США санкций в отношении Керемет банка не повлияло на стабильность на внутреннем валютном рынке республики. По мере необходимости Нацбанк готов задействовать дополнительные меры и инструменты для сохранения устойчивости и стабильности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

США Киргизия Керемет банк
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