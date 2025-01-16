Грузооборот морских портов РФ в 2024 году сократился на 2,3% до 886 млн т

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в 2024 году уменьшился на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составил 886,3 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов сократилась на 1,9% до 441,1 млн тонн, в том числе: угля - 188,1 млн тонн (-9,8%), зерна - 74,8 млн тонн (+6%), грузов в контейнерах - 55,5 млн тонн (+10,8%), минеральных удобрений - 42,5 млн тонн (+15,7%), черных металлов - 19 млн тонн (-10,8%), руды - 12,3 млн тонн (+26,3%), грузов на паромах - 8 млн тонн (-0,5%).

Перевалка наливных грузов составила 445,2 млн тонн (-2,6%), в том числе: нефти - 267,5 млн тонн (-1,7%), нефтепродуктов - 131,1 млн тонн (-7,1%), сжиженного газа - 36,3 млн тонн (+5,9%), пищевых грузов - 6,4 млн тонн (+14%).

Экспортных грузов было перегружено 699,7 млн тонн (-1,9%), импортных - 42,9 млн тонн (+11%), транзитных - 64,9 млн тонн (-0,5%), каботажных - 78,7 млн тонн (-12,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,9 млн тонн (-5,2%), из них объем перевалки сухих грузов составил 26,1 млн тонн (-15,8%), наливных грузов - 66,9 млн тонн (-0,3%). Грузооборот порта Мурманск был на уровне 52,1 млн тонн (-10,3%), Сабетта - 29,2 млн тонн (+5%), Варандей - 5,1 млн тонн (-2,6%) и Архангельск - 2,6 млн тонн (+39,4%).

В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов зафиксирован на уровне 273 млн тонн (+0,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 123,8 млн тонн (+6,7%), наливных грузов - 149,3 млн тонн (-3,9%). Грузооборот порта Усть-Луга зафиксирован в объеме 135 млн тонн (-0,2%), Приморск - 60,7 млн тонн (-3,7%), Большой порт Санкт-Петербург - 52 млн тонн (+6,9%), Высоцк - 12,4 млн тонн (-3,3%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна был на уровне 275,7 млн тонн (-5,4%), в том числе сухих грузов - 131,2 млн тонн (-5%), наливных грузов - 144,5 млн тонн (-2,9%). Грузооборот порта Новороссийск достиг 164,8 млн тонн (+2,1%), порта Кавказ - 23 млн т (+7,5%). Порт Тамань сократил перевалку до 28,3 млн тонн (-30,2%), Туапсе - до 21,4 млн тонн (-13,4%), Ростов-на-Дону – до 15,8 млн тонн (-3,4%).

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 8,1 млн тонн (+4,9%), из них объем перевалки сухих грузов составил 5,5 млн тонн (+10,2%), наливных грузов - 2,6 млн тонн (-5,9%). Объем перевалки грузов порта Астрахань увеличился до 3,9 млн тонн (+4,1%), порт Махачкала сократил грузооборот до 3,2 млн тонн (-6,3%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот составил 236,5 млн тонн (-2,3%), из них объем перевалки сухих грузов -154,5 млн тонн (-1,9%), наливных грузов - 81,9 млн тонн (+1%). Порт Восточный обеспечил грузооборот в 87,7 млн тонн (+1,4%), Ванино - 29,3 млн тонн (-16,2%), Владивосток - 37,4 млн тонн (+11,7%), Находка - 28,7 млн тонн (+4,1%), Пригородное - 13,3 млн тонн (-2,7%).