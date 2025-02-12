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Грузооборот морских портов России в январе сократился на 1,6%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов России в январе 2025 года уменьшился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 71,6 млн тонн, сообщает сайт Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов выросла на 3,7%, до 34,2 млн тонн, в том числе: угля - 15,3 млн тонн (+6,2%), зерна - 3,8 млн тонн (-30,3%), грузов в контейнерах - 4,6 млн тонн (+11,1%), минеральных удобрений - 3,9 млн тонн (+17,9%), черных металлов - 2,1 млн тонн (+35%), руды - 1,1 млн тонн (+95,7%), грузов на паромах - 0,6 млн тонн (+12,3%).

Перевалка наливных грузов составила 37,3 млн тонн (-6,1%), в том числе: нефти - 21,2 млн тонн (-8,5%), нефтепродуктов - 11,6 млн тонн (-5,1%), сжиженного газа - 3,4 млн тонн (+4,4%), пищевых грузов - 0,6 млн тонн (-3,2%).

Экспортных грузов было перегружено 57,3 млн тонн (-0,5%), импортных грузов - 3,6 млн тонн (+10,7%), транзитных - 5,2 млн тонн (-14,7%), каботажных - 5,5 млн тонн (-6,2%).

АСОП
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