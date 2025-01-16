"Росхим" стал управляющим россошанскими "Минудобрениями"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") стало управляющей организацией АО "Минудобрения" (Россошь, Воронежская область), сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее, с апреля 2019 года, "Минудобрениями" руководил Вадим Лурия.

Как сообщалось, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Промазот" приобрести акции "Минудобрений".

Речь идет о покупке "Промазотом" 23 обыкновенных и 16 привилегированных акций "Минудобрений", принадлежащих Yaibera Holdings Limited, а также 1 обыкновенной и 4 привилегированных акций, которыми владеет Laguz Management Limited.

По состоянию на конец 2020 года (последние опубликованные данные), уставный капитал "Минудобрений" был разделен на 29 обыкновенных и 20 привилегированных акций номиналом соответственно 28,406 млн рублей и 6 млн 757,2 тыс. рублей каждая. Мажоритарным акционером с долей 79,41% была кипрская Yaibera Holdings Limited, говорится в отчетности "Минудобрений".

Владельцев остальных 20,59% акций предприятие не раскрывало.

ООО "Промазот", по данным ЕГРЮЛ, возглавляет Вадим Лурия, а единственным владельцем этого ООО, зарегистрированного в Россоши в 2022 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей, выступает ООО "Янтарь" (Москва), которое принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду комбинированному "Дуатэ".

"Росхим" является управляющей компанией ООО "Радамант", ООО "ГХК "Бор", ООО НПП "Силика" и ООО "ФинИнвест".

В группу компаний "Росхим" также входят АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех" и ряд предприятий Юга России.

Россошанские "Минудобрения" – единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе. Согласно информации на сайте предприятия, мощности завода по выпуску аммиака составляют 1,2 млн тонн в год, аммиачной селитры – более 550 тыс. тонн, нитроаммофоски – свыше 1,2 млн тонн.