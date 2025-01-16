FESCO в 2024 г. нарастила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из КНР в РФ на 36%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в 2024 году увеличила объем контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих для автомобильного сектора из Китая в Россию на 36% до почти 36 тыс. TEU, сообщила компания.

Группа в рамках комплексного логистического сервиса FESCO Automotive отправила из Китая в Россию более 43 тыс. готовых автомобилей (+50%).

Из общего объема грузов доля готовых автомобилей составила 81%, машинокомплектов и запчастей - 19%. Как отмечается в сообщении компании, в прошлом году сформировалась тенденция к смещению грузовой базы в пользу комплектующих из-за расширения локализации производства китайских автомобилей в России.

Грузы FESCO Automotive перевозились из Китая преимущественно по интермодальному маршруту через "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу), в рамках которого было отправлено свыше 16 тыс. TEU (рост более чем в два раза по сравнению с 2023 годом). Железнодорожные перевозки автомобилей и комплектующих через сухопутные погранпереходы составили более 10 тыс. TEU, увеличившись на 49%. По deep sea маршруту из Китая в порт Санкт-Петербург через Суэцкий канал группа доставила почти 9 тыс. TEU.

По данным Главного таможенного управления КНР, за январь-ноябрь 2024 года в Россию из Китая легковых автомобилей в денежном выражении было поставлено на $13,8 млрд (+28,6%), грузовиков - на $2,5 млрд (-12,7%), комплектующих - на $2,4 млрд (+29,3%). Эксперты аналитического агентства "Автостат" сообщали, что за 10 месяцев прошлого года из Китая в Россию, в частности, было ввезено в общей сложности почти 1,3 млн легковых автомобилей (+26%): почти 800 тыс. новых (+45%) и более 330 тыс. с пробегом (-3%).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, свыше 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".