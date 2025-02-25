FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ в январе на 6%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России в январе 2025 года увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 545 тыс. TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 7% до 253 тыс. TEU, экспорт – на 16% до 155 тыс. TEU, объем транзитных отправок практически не изменился и остался на уровне 49 тыс. TEU (рост в пределах 1%). Внутренние контейнерные перевозки снизились на 9% до 88 тыс. TEU.

Основным драйвером остаются перевозки через порты Балтийского бассейна (импорт увеличился на 33%, экспорт - на 17%), также заметно выросли экспортные объемы в Китай через сухопутные погранпереходы, увеличившись на 31%. Перевозки через российские порты Дальнего Востока в импортном направлении остались без изменений, в экспортном – сократились на 1%, отмечают в компании.

По данным FESCO, в первый месяц 2025 года относительно декабря 2024 года контейнерный рынок России сократился на 8%. Снижение зафиксировано на всех направлениях, кроме экспорта, совокупные объемы которого остались без изменений. В свою очередь, совокупный импорт снизился на 9% к показателю декабря 2024 года, существенное влияние на это оказало замедление деловой активности в Китае и снижение объемов торговли с КНР, в частности через порты Дальнего Востока.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, свыше 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".