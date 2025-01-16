Brent подешевела до $81,5 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в четверг начали снижаться после быстрого роста на предыдущей сессии.

К 14:23 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futuresна $0,51 (0,62%), до $81,52 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,48 (0,6%), до $79,56 за баррель.

Накануне котировки Brent подскочили на 2,6%, WTI - на 3,3%, причем обе марки завершили торги на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказали официальные данные о нефтяных резервах топлива в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тысЯЧ баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

Аналитики MUFG считают, что цены на нефть вряд ли удержатся на достигнутых многомесячных максимумах из-за наличия больших свободных мощностей у стран ОПЕК+ и ожиданий излишка предложения на мировом рынке топлива в этом году. Кроме того, они указали на опыт России "в агрессивном дисконтировании" своих поставок нефти для привлечения покупателей.

"Котировки не могут долго оставаться на текущем уровне, - написали они. - Мы сохраняем наш базовый прогноз, предусматривающий, что Brent будет торговаться в диапазоне $65-80 за баррель, в среднем на уровне $73 за баррель в 2025 году".