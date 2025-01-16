Brent подешевела до $81,2 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки торгуются в минусе вечером в четверг, отступая с достигнутых накануне многомесячных максимумов.

К 18:28 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,01%), до $81,2 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,06 (1,32%), до $78,98 за баррель.

Обе марки завершили предыдущую сессию на максимумах с 12 августа на данных о падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели сразу на 1,96 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение всего на 850 тысяч баррелей.

Всю эту неделю трейдеры пытаются оценить возможное влияние новых санкций против энергетического сектора России, объявленных в прошлую пятницу, на мировой рынок нефти.

"Нефтяной рынок продолжает фокусировать внимание на неопределенности в отношении поставок российской нефти после объявленного ужесточения санкций США", - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Аналитик RBC Capital Markets Брайан Ляйзен также указал на то, что ценовой спред между ближайшими контрактами и фьючерсами на нефть с более отдаленной датой поставки в последнее время вырос, что говорит об активных покупках топлива на физическом рынке.

С начала года нефть подорожала на 10% "на фоне антироссийских санкций в сочетании с относительно устойчивым спросом в Китае и в остальном мире", сказал Аниндия Банерджи из Kotak Securities Ltd.