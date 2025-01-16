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Universal Music может в этом году получить листинг в США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая звукозаписывающая компания мира Universal Music Group может в скором времени получить листинг в США.

Инвесторам будут предложены акции Universal Music, принадлежащие хедж-фонду американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square, говорится в сообщении компании.

Pershing Square по соглашению с Universal Music имел право запросить размещение акций компании в США, если он будет готов продать в ходе него бумаги по крайней мере на $500 млн. В среду Universal Music сообщила, что фонд Акмана реализовал это право.

Общий объем инвестиций Pershing Square в Universal Music составляет порядка $3,3 млрд.

Согласно сообщению Universal Music, компания намерена провести размещение части принадлежащих Pershing Square акций в США до 15 сентября текущего года.

На данный момент компания уже имеет листинг в Амстердаме. Стоимость ее акций в ходе торгов в четверг увеличилась на 1%, за последние 12 месяцев бумаги подешевели на 9,2%.

Universal Music Pershing Square Билл Акман
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