Universal Music подала заявку на размещение акций в США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая звукозаписывающая компания мира Universal Music Group (UMG) подала заявку на размещение акций в США.

Как говорится в сообщении UMG, бумаги будут проданы определенными акционерами. Компания не получит никаких средств от размещения.

Количество акций, которое будет предложено инвесторам, а также ценовой диапазон будут определены позднее, отмечается в сообщении.

UMG объявила о намерении получить листинг в США в январе текущего года. Тогда компания сообщила, что в ходе потенциального размещения инвесторам будет предложена часть акций, принадлежащих хедж-фонду американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square. Общий объем инвестиций Pershing Square в UMG составляет порядка $3,3 млрд.

В январе Universal Music заявила, что рассчитывает провести размещение акций до 15 сентября текущего года.

UMG является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

Компания уже имеет листинг в Амстердаме.

Стоимость ее акций выросла на 9,5% с начала текущего года.