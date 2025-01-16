Розничные продажи в США в декабре выросли слабее прогнозов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В США в декабре розничные продажи увеличились на 0,4% к ноябрю, сообщило Минторговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

В ноябре, по пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце повысились на 0,4%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,3%.

Реализация в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, выросла на 2,6%, в мебельных магазинах - на 2%. Ритейлеры одежды увеличили продажи на 1,5%, магазины напитков и продуктов питания - на 0,8%, автодилеры - на 0,7%, универмаги - на 0,3%. Продажи на АЗС повысились на 1,5%.

Продажи строительных материалов и садового оборудования упали на 2%, в ресторанах и барах - на 0,3%,

Общий объем розничных продаж в США в декабре вырос на 3,9% относительно того же месяца 2023 года. В ноябре 2024 года, по уточненным данным, повышение составило 4,1%, а не 3,8%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.