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Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,7%, сильнее прогнозов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%.

В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,5%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце повысились на 0,2%, без учета машин и автомобильного топлива - также на 0,2%.

Реализация в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, выросла на 0,9%, электроники и бытовой техники - на 0,3%, автодилеров - на 2,6%, строительных материалов и садового оборудования - на 0,4%, в мебельных - на 0,3%. Продажи на АЗС увеличились на 0,1%.

Между тем продажи напитков и продуктов питания уменьшились на 0,2%, одежды - на 0,2%, в ресторанах и барах - на 0,4%.

Общий объем розничных продаж в США в ноябре вырос на 3,8% относительно того же месяца 2023 года. Это максимальный подъем с декабря 2023 года.

В октябре этого года, по уточненным данным, повышение составило 2,9%, а не 2,8%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

США
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