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Rio Tinto в 2024 году сократила поставки желруды на 1%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto в IV квартале 2024 года сократила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 1% к IV кварталу 2023 год. По сравнению с III кварталом 2024 года поставки выросли на 1%, до 85,7 млн тонн, сообщила компания. В 2024 году всего было отгружено 328,6 млн тонн желруды, что на 1% ниже показателя за 2023 год.

Добыча руды в IV квартале составила 86,5 млн тонн, что на 1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 3% превышает значение за III квартал 2024 года. В 2024 году было добыто 328 млн тонн (-1%).

Производство первичного алюминия в IV квартале составило 837 тысяч тонн, что на 1% ниже показателя за аналогичный период 2023 года. По сравнению с III кварталом 2024 года выпуск алюминия повысился на 3%. За прошлый год производство повысилось на 1%, до 3,296 млн тонн, в том числе благодаря наращиванию объемов производства на заводе Kitimat, а также увеличению доли в New Zealand Aluminium Smelter (NZAS) и компании Boyne, и позволило частично компенсировать снижение выпуска алюминия на заводе в Новой Зеландии из-за необходимости сократить потребление электроэнергии.

Добыча меди группой Rio Tinto в отчетном квартале составила 202 тысячи тонн, что на 26% выше, чем за аналогичный период 2023 года и на 21% больше III квартале 2024 года.

В 2024 году было добыто 697 тысяч тонн меди (+13%) благодаря наращиванию добычи на руднике Ою Толгой в Монголии и на Escondida.

Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

IV кв. 2024 г. Изменение к IV кв. 2023 г. Изменение к III кв. 2024 г. 2024 год Изменение г/г
Отгрузка железной руды Pilbara 85,7 -1% +1% 328,6 -1%
Производство железной руды Pilbara 86,5 -1% +3% 328,0 -1%
Бокситы 15,4 +2% +2% 58,7 +7%
Алюминий (тыс. тонн) 837 -1% +3% 3 296 +1%
Медь (добыча, тыс. тонн) 202 +26% +21% 697 +13%
Золото (добыча, тыс. унций) 79,0 +4% +14% 282,0 0%

Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт Прогноз 2024 год 2024 год Прогноз 2025 год
Железная руда (Pilbara, отгрузка) 323-338 328,6 323-338
Бокситы 53-56 58,7 57-59
Глинозем 7,0- 7,3 7,3 7,4-7,8
Алюминий 3,2-3,4 3,3 3,25-3,45
Медь (добыча, тыс. тонн)* 660-720 697,1 н/д
Рафинированная медь (тыс. тонн) 230-260 248,3 н/д

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Rio Tinto Австралия Новая Зеландия Северная Америка Pilbara
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