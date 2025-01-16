Rio Tinto в 2024 году сократила поставки желруды на 1%
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto в IV квартале 2024 года сократила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 1% к IV кварталу 2023 год. По сравнению с III кварталом 2024 года поставки выросли на 1%, до 85,7 млн тонн, сообщила компания. В 2024 году всего было отгружено 328,6 млн тонн желруды, что на 1% ниже показателя за 2023 год.
Добыча руды в IV квартале составила 86,5 млн тонн, что на 1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 3% превышает значение за III квартал 2024 года. В 2024 году было добыто 328 млн тонн (-1%).
Производство первичного алюминия в IV квартале составило 837 тысяч тонн, что на 1% ниже показателя за аналогичный период 2023 года. По сравнению с III кварталом 2024 года выпуск алюминия повысился на 3%. За прошлый год производство повысилось на 1%, до 3,296 млн тонн, в том числе благодаря наращиванию объемов производства на заводе Kitimat, а также увеличению доли в New Zealand Aluminium Smelter (NZAS) и компании Boyne, и позволило частично компенсировать снижение выпуска алюминия на заводе в Новой Зеландии из-за необходимости сократить потребление электроэнергии.
Добыча меди группой Rio Tinto в отчетном квартале составила 202 тысячи тонн, что на 26% выше, чем за аналогичный период 2023 года и на 21% больше III квартале 2024 года.
В 2024 году было добыто 697 тысяч тонн меди (+13%) благодаря наращиванию добычи на руднике Ою Толгой в Монголии и на Escondida.
Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):
|IV кв. 2024 г.
|Изменение к IV кв. 2023 г.
|Изменение к III кв. 2024 г.
|2024 год
|Изменение г/г
|Отгрузка железной руды Pilbara
|85,7
|-1%
|+1%
|328,6
|-1%
|Производство железной руды Pilbara
|86,5
|-1%
|+3%
|328,0
|-1%
|Бокситы
|15,4
|+2%
|+2%
|58,7
|+7%
|Алюминий (тыс. тонн)
|837
|-1%
|+3%
|3 296
|+1%
|Медь (добыча, тыс. тонн)
|202
|+26%
|+21%
|697
|+13%
|Золото (добыча, тыс. унций)
|79,0
|+4%
|+14%
|282,0
|0%
Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):
|Продукт
|Прогноз 2024 год
|2024 год
|Прогноз 2025 год
|Железная руда (Pilbara, отгрузка)
|323-338
|328,6
|323-338
|Бокситы
|53-56
|58,7
|57-59
|Глинозем
|7,0- 7,3
|7,3
|7,4-7,8
|Алюминий
|3,2-3,4
|3,3
|3,25-3,45
|Медь (добыча, тыс. тонн)*
|660-720
|697,1
|н/д
|Рафинированная медь (тыс. тонн)
|230-260
|248,3
|н/д
Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.