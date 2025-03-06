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Rio Tinto инвестирует $1,8 млрд в расширение железорудных операций в Австралии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Rio Tinto инвестирует $1,8 млрд в расширение операций по добыче железной руды в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Как говорится в сообщении компании, она получила все необходимые разрешения на запуск проекта Brockman Syncline 1 (BS1), находящегося вблизи действующего рудника Brockman 4.

Производство желруды на Brockman 4 в 2024 году составило 43 млн тонн, и компания прогнозирует мощности проекта BS1 в 34 млн тонн желруды в год.

"Запуск BS1 продлевает жизнь железорудного хаба Brockman. Это хорошо для нашего бизнеса, для Западной Австралии и для австралийской экономики", - отметил главный исполнительный директор железорудного подразделения Rio Tinto Саймон Тротт.

Производство желруды на проекте BS1 начнется в 2027 году, отмечается в сообщении.

Акции Rio Tinto прибавляют в цене 2,5% на торгах в Лондоне в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 2,6%.

Rio Tinto Австралия
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