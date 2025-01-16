Рост платежей через ЦБ РФ в декабре может говорить об усилении экономической активности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков указывает на возможное усиление роста экономической активности в декабре, говорится в комментарии Банка России.

Объем входящих платежей, проведенных через Банк России, в декабре 2024 года увеличился на 9,3% к среднему уровню III квартала, что существенно выше значений двух предыдущих месяцев. Рост сильнее обычного сезонного уровня наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, отмечает ЦБ.

Финансовые потоки в отраслях потребительского спроса увеличились на 7%, инвестиционного спроса - на 20,2%, промежуточного спроса - на 7,1%, внешнего спроса - на 2,5%.