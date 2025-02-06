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ЦБ РФ отметил увеличение финансовых потоков в январе как показатель роста экономики

ЦБ РФ отметил увеличение финансовых потоков в январе как показатель роста экономики
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Продолжение увеличения финансовых потоков в январе высокими темпами указывает на заметный рост экономики в начале года, говорится в комментарии Банка России.

Рост платежей наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, наибольшее - в отраслях инвестиционного спроса, отмечает ЦБ.

"Часть существенного прироста поступлений в отдельных отраслях, вероятно, связана с более активным авансированием госконтрактов в начале года. Поскольку в результате этого платежи перераспределяются внутри календарного года, январский рост платежей в номинальном выражении нельзя в полной мере объяснить ростом экономической активности. Часть роста можно объяснить накопившимися платежами за более длинные новогодние каникулы в этом году (11 календарных дней по сравнению с 8-10 днями в предыдущие несколько лет): этот фактор проблематично в полной мере учесть при сезонной корректировке. Тем не менее значительное увеличение поступлений в январе все же позволяет сделать вывод о заметном росте экономики", - подчеркивает ЦБ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России в январе 2025 года, демонстрировал значительный рост второй месяц подряд: он увеличился на 8,8% к среднему уровню IV квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления финансовые потоки выросли на 11,4%.

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