Bloomberg сообщил о переговорах Rio Tinto и Glencore о слиянии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto недавно провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, переговоры носили предварительных характер. Непонятно, как они завершились и планируется ли слияние до сих пор.

В случае успеха сделка может стать крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли. Рыночная капитализация Rio Tinto составляет примерно $103 млрд, Glencore - $55 млрд, по размеру эти компании уступают только BHP ($126 млрд).

Цена бумаг Rio Tinto в Сиднее в пятницу снизилась на 0,7%. Американские депозитарные расписки Glencore на электронных торгах дорожали на 8,7%.

Bloomberg отмечает, что в любом случае сделка между компаниями будет очень сложной и столкнется с массой проблем за счет большого числа разнообразных рудников в разных юрисдикциях.

Кроме того, бизнесы фирм сильно отличаются. В частности, Glencore добывает никель и цинк, в отличие от Rio. Тем временем Rio в значительной степени отказалась от добычи ископаемого топлива и полностью вышла из угольного бизнеса, сосредоточившись на меди и литии. Glencore, напротив, усилила свое присутствие в угольном секторе, в том числе за счет покупки рудников у Rio.

При этом сделка выглядит привлекательно с точки зрения синергии в отдельных секторах. В частности, обеим компаниям принадлежат ценные активы по добыче меди, спрос на которую остается высоким на фоне глобальных усилий по декарбонизации экономики.

Glencore и Rio уже вели переговоры о слиянии в 2014 году, однако сделка так и не состоялась.