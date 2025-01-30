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Glencore в 2024 году снизила выпуск меди на 6% до 952 тысяч тонн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore в 2024 году снизила выпуск меди на 6%, до 952 тысяч тонн, сообщила компания.

Итоговый показатель оказался близок к нижней границе прогноза, который предполагал выпуск 950 тысяч - 1,01 млн тонн.

Прогноз на текущий год и вплоть до 2028 года Glencore опубликует 19 февраля вместе с финансовыми результатами.

Сокращение собственного производства отражает более низкие показатели Antapaccay и Collahuasi, а также более низкие сорта и незапланированный простой завода KCC (Kamoto Copper Company, ДР Конго). При этом во втором полугодии 2024 года производство в размере 489 тысяч тонн было на 6% выше, чем в первом полугодии.

Выпуск никеля в 2024 году сократился на 16%, до 82,3 тысячи тонн, в связи с консервацией в начале года Koniambo (Новая Каледония), долю в котором Glencore пытается продать.

Производство кобальта упало на 8%, до 38,2 тысячи тонн, цинка - на 1%, до 905 тысяч тонн, свинца - выросло на 2%, до 186 тысяч тонн. Добыча коксующегося угля выросла в 2,6 раза, до 19,9 млн тонн, в связи с приобретением Elk Valley Resources (EVR) в июле 2024 года.

Выпуск золота в прошлом году снизился на 1%, до 738 тысяч унций, серебра - на 4%, до 19,29 млн унций.

Glencore ДР Конго Новая Каледония
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