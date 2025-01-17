Qatar Airways ждут роста грузовых авиаперевозок на 10% благодаря онлайн-торговле

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сохранение высокого спроса на ускоренную доставку в сегменте онлайн-торговли будет способствовать росту грузовых авиаперевозок на 10% в 2025 году, нивелировав негативное влияние возможного замедления ведущих экономик, считает директор по грузоперевозкам Qatar Airways Cargo Марк Друш. Он сообщил об этом Bloomberg TV.

В 2024 году объем перевозок Qatar Airways, связанных с обслуживанием e-commerce, увеличился примерно на 25%, и Друш ожидает, что в 2025 году его рост превысит 10%. Компания планирует увеличить общие провозные емкости на 5-10% на фоне высокого спроса на доставку полупроводников и потребительских товаров.

"Мы привыкли покупать товары в онлайн-магазинах и рассчитываем, что они будут доставлены очень быстро, - сказал Друш. - Мы не ожидаем замедления этого тренда".

В Qatar Airways сохраняют оптимистичный взгляд на предстоящий год, несмотря на возможность введения пошлин после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Друш не обеспокоен этим риском, отмечая отсутствие ясности в отношении планов будущей администрации. При этом он указал на возможность дальнейшего снижения темпов роста экономик в Европе, что может стать сдерживающим фактором для грузовых авиаперевозок.

В то же время Qatar Airways прогнозирует рост в материковом Китае, для обслуживания которого планируется выделить еще пять грузовых самолетов, а также в Индии.