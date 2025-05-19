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Qatar Airways отчиталась о рекордной годовой чистой прибыли

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Qatar Airways в 2024 финансовом году, который завершился в марте, увеличила чистую прибыль на 28% - до рекордных 7,8 млрд риялов ($2,1 млрд), сказано в отчетности государственной авиакомпании.

Авиаперевозчик ожидает сильного спроса на авиаперелеты в ближайшей перспективе.

Выручка компании за год выросла на 6% и составила 86 млрд риялов.

Qatar Airways обслужила свыше 43 млн человек, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Перевозочные мощности увеличились на 4%.

В прошлом фингоду Qatar Airways купила 25%-ю долю в Virgin Australia и аналогичный пакет акций южноафриканской Airlink.

Qatar Airways Airlink Virgin Australia
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