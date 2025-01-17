Котировки Brent замедлили рост до $81,34 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост днем в пятницу.

К 14:37 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%) - до $81,34 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,29 (0,37%) - до $78,97 за баррель.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения в отношении последствий американских санкций против российской энергетической отрасли, снижение нефтяных запасов в США и рост спроса на топливо в зимний период, пишет Trading Economics.

Кроме того, спрос на энергоносители может улучшиться благодаря подъему экономической активности в случае снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Рынок на 86,7% уверен, что в этом году американский центробанк снизит их минимум на 25 базисных пунктов, и полностью исключает их повышение, по данным CME FedWatch.

Рост цен на нефть ограничивают новости о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.