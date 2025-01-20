Brent подешевела до $80,42

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в понедельник. Рынки ждут инаугурации президента США Дональда Трампа и его первых мер в сфере энергетической и экономической политики.

"На рынках царит неопределенность из-за инаугурации президента Трампа и тех многочисленных распоряжений, которые он, как сообщается, планирует подписать, - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Кроме того, в США сегодня выходной, а это означает, что некоторые участники рынка могут предпочесть не идти на риски".

Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести новые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также ужесточить санкции против Ирана. Его планы также предусматривают стимулирование производства энергоресурсов внутри страны.

К 14:11 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,46% до $80,42 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,4%, до $77,08 за баррель. Февральские контракты на WTI торгуются с понижением на 0,33%, по $77,62 за баррель.