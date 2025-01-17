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Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2024 году упали максимально с 2008 г.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2024 году уменьшился на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней ($114,76 млрд), по данным министерства торговли страны.

Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).

На высокотехнологичное производство пришлось 96,29 млрд юаней, что составляет 11,7% общего объема вложений.

В сфере медицинского оборудования приток инвестиций подскочил почти вдвое, в области профессиональных технических услуг - на 40,8%, в производстве компьютеров и офисной техники - на 21,9%.

ПИИ Германии в КНР выросли на 2,2%, Сингапура - на 10,8%, Испании - в 2,3 раза, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

При этом за год в стране было зарегистрировано 59,08 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 9,9% превышает их число за 2023 год.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.

Китай
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