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Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале упали на 20,4% г/г

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-феврале сократился на 20,4% относительно того же периода прошлого года и составил 171,21 млрд юаней ($23,87 млрд), по данным министерства торговли страны.

На обрабатывающую промышленность пришлось 47,82 млрд юаней, на сферу слуг - 120,49 млрд юаней.

ПИИ Великобритании в КНР выросли на 87,9%, Германии - на 54,7%, Южной Кореи - на 45,2%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

При этом за два месяца в стране было зарегистрировано 7 574 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 5,8% превышает их число за аналогичный период 2024 года.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2024 года рухнул на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней. Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).

Китай
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