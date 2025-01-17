Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 января повысится на 10,7%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 января года повысится на 10,7%, до 4 699,6 рубля с нынешней 4 245 рублей за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень увеличится до 3 101,9 2 рубля с 2 542,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 5 041,7 рубля с 4 436,4 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240 за тонну на пшеницу ($240,2 за предыдущий период), $207,6 - на ячмень ($204,7), $234,6 - на кукурузу ($231,7).

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.