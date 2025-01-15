Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 января снизилась на 2,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 15 января года снизилась на 2,3% до 4,245 тыс. руб. с 4 тыс. 346,1 руб. за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысилась до 2 тыс. 542,9 руб. с 2 тыс. 220,1 руб. за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 436,4 руб. с 4 тыс. 366, 5 руб. за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,2 за тонну на пшеницу ($240,8 за предыдущий период), $204,7 - на ячмень ($199,4), $231,7 - на кукурузу ($229,9).

Они будут действовать по 21 января включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. руб. за тонну пшеницы и 13,875 тыс. руб. за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. руб. за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. руб. за тонну.