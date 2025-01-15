Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 января снизилась на 2,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 15 января года снизилась на 2,3% до 4,245 тыс. руб. с 4 тыс. 346,1 руб. за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысилась до 2 тыс. 542,9 руб. с 2 тыс. 220,1 руб. за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 436,4 руб. с 4 тыс. 366, 5 руб. за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,2 за тонну на пшеницу ($240,8 за предыдущий период), $204,7 - на ячмень ($199,4), $231,7 - на кукурузу ($229,9).

Они будут действовать по 21 января включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. руб. за тонну пшеницы и 13,875 тыс. руб. за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. руб. за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. руб. за тонну.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5698 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе237 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });