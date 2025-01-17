Тариф "Платона" с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2025 года будет проиндексирован на 19 копеек (на 9,5%): с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. Росстат оценил инфляцию в России за 2024 год в 9,52%.

Росавтодор в июле 2024 года традиционно публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым тогда предполагалось, что с февраля 2025 года тариф "Платона" вырастет лишь на 16 коп., до 3,21 руб./км.

Индексация тарифа госсистемы "Платон" в утвержденном формате, с публикацией его прогнозной величины за полгода, производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.