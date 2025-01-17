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Что произошло за день: пятница, 17 января

Заявление Минобороны РФ о попытке Украины атаковать территорию РФ ракетами ATACMS, новые иноагенты, приговоры адвокатам Навального, признание "Молдовагазом" исторического долга

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные сообщили об освобождении четырех курских населенных пунктов в январе - это Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

- Минобороны РФ заявило о попытке Украины атаковать Белгородскую область шестью ракетами ATACMS. По данным министерства, все ракеты были сбиты.

- РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран, а также работать на обеспечение недискриминационного доступа к международным энергетическим рынкам.

- Маршрут прокладки газопровода из России в Иран согласован, он пройдет через Азербайджан, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

- В "Молдовагазе" признали исторический долг в $709 млн перед "Газпромом".

- Минюст признал иноагентами проект "Идите лесом", ООО "Алая буква" и еще шесть человек.

- Троим бывшим адвокатам Алексея Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии - они признаны виновными в участии в экстремистском сообществе.

- Тариф "Платона" с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км.

- В Самарской области возбуждено дело о мошенничестве в футболе, оно связано с проверкой по заявлению о коррупции в судейском корпусе и работе агентских групп.

- Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok. Он должен вступить в силу, если китайские владельцы этой соцсети не продадут ее.

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