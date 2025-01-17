Правительство РФ распространило на агрегатор торговли "Березка" ряд требований к ЭТП для госзакупок

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ распространило на единый агрегатор торговли (ЕАТ) "Березка" (должен использоваться федеральными госзаказчиками для проведения закупок малого объема в электронной форме) ряд требований, установленных для электронных торговых площадок (ЭТП), предназначенных для проведения госзакупок. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом для "Березки" установлены требования к используемым программно-аппаратным средствам по аналогии с требованиями для ЭТП. Так, согласно новым требованиям теперь информационная инфраструктура ЕАТ должна размещаться на территории РФ в центре (центрах) обработки данных (ЦОД) уровня Tier3 и выше, обеспечивать защиту информации по 2-му классу защищенности, использовать не менее двух линий связи различных операторов связи с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.

При этом в распоряжении оговаривается, что функционирование агрегатора должно осуществляться без расходования бюджетных средств.

Также, по аналогии с ЭТП для госзакупок, "Березка" должна обеспечивать информационное взаимодействие с Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок. Причем контракты, по результатам закупок, проведенных с использованием ЕАТ, должны заключаться в ЕИС. Эта же норма действует в отношении электронного акта приемки - они должны подписываться в ЕИС.

Правительственным распоряжением уточнены также случаи, в которых федеральные заказчики могут проводить закупки малого объема в электронной форме без использования "Березки". К ним отнесены, в частности, закупки, по результатам которых заключается контракт по цене ниже той, по которой он мог бы быть заключен в случае использования ЕАТ. Кроме того, заказчики могут не использовать "Березку", если в ЕАТ отсутствует необходимый товар, работа, услуга. Также заказчики могут проводить ЗМО без использования "Березки" в случае технических сбоев, блокирующих доступ к ЕАТ в течение суток.

Правительство РФ приняло решение о создании ЕАТ в апреле 2018 года. Сам агрегатор начал работать в пилотном режиме летом того же года, а в промышленную эксплуатацию был введен осенью. Разработчиком и оператором "Березки" является компания "РТ - Проектные технологии" ("дочка" госкорпорации "Ростех").

Возможностями агрегатора торговли должны пользоваться все федеральные органы власти и их подведомственные учреждения. За исключением ФОИВов, осуществляющих выработку госполитики в области обороны и безопасности.

По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", в прошлом году госзаказчики провели в электронной форме 1,4 млн закупок малого объема. Из них 728 тыс. было осуществлено с использованием ЕАТ "Березка", 411 тыс. - "Портала поставщиков" Москвы, более 200 тыс. - ЭТП для госзакупок.