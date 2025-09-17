Минфин не исключил участия маркетплейсов в электронизации госзакупок малого объема

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минфин не исключает участия маркетплейсов, таких как Ozon, "Яндекс.Маркет" и других, в организации электронных магазинов для проведения госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тысяч рублей), рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

"Концепцией предусмотрена возможность осуществления отдельными операторами электронных площадок только функций закупок малых объемов, - сказала она. - Это позволяет любому хозяйствующему субъекту, владеющему соответствующей площадкой, при соблюдении всех необходимых требований стать оператором электронного магазина для ЗМО. То есть, закрывать направление закупок малого объема только действующими площадками (ЭТП для госзакупок и электронные магазины субъектов РФ - ИФ) не планируется".

Впрочем, по ее словам, и бесконтрольного доступа на этот рынок также не будет.

"Как отметил президент Владимир Путин в рамках ВЭФ, это должны быть российские платформы, на российских решениях, - подчеркнула Демидова. - Поэтому вопрос, кто сможет стать оператором электронного магазина для проведения ЗМО, также требует своего решения".

За основу для требований к операторам электронных магазинов для ЗМО Минфин намерен взять те требования, которые в настоящее время установлены для операторов электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок. В частности, это должны быть российские компании, оборудование которых находится на территории России. Также такие компании должны будут выполнить ряд требований в части информационной безопасности.

"Поскольку все нужды реализуются в электронной форме, то сами площадки становятся важным элементом, защиту которого необходимо обеспечивать на должном уровне, - отметила Демидова. - Кроме того, ЭТП интегрированы с различными госинформсистемами и к ним предъявляются соответствующие требования в части защиты информации. Все это в том или ином виде может стать обязательным для операторов электронных магазинов".

Летом 2024 года правительство утвердило концепцию развития ЗМО. Сама концепция предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом она предполагает создание отдельного каталога товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. В нем планируется дать не просто подробное описание таких (конкретных - ИФ) товаров, а с учетом цифровых паспортов отечественной промышленной продукции (их использование предусмотрено законом "О промполитике" - ИФ). Также планируется создать единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

"По информации, содержащейся в планах-графиках закупок, в 2023 году планировалось осуществить малых закупок на сумму 1,3 трлн рублей, что составляет около 10% общего объема закупок, планировавшихся к осуществлению в 2023 году, - говорилось в концепции. - На основании изложенного отмечается тенденция к увеличению с 2014 года размеров сумм малых закупок и их годового объема. Основным обоснованием увеличения указанных размеров являлось расширение возможностей заказчиков оперативно осуществлять закупки в упрощенном порядке без применения конкурентных способов определения поставщиков".

Регуляторам в сфере закупок было поручено к апрелю текущего года подготовить, в частности, соответствующие поправки к 44-ФЗ, предложения о распространении механизма ведения каталога Конкретных товаров на конкретные же работы и услуги. В июле 2025 года ведомства должны обеспечить начало работ по формированию Каталога конкретных товаров, к апрелю 2026 года определить информсистемы, которые можно использовать для проведения ЗМО, а к июлю 2026 года обеспечить их подключение к ЕИС.

К настоящему времени Минфин подготовил проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые регламентируют порядок работы электронных магазинов для осуществления ЗМО, а Минпромторг проводит эксперимент по формированию Каталога конкретных товаров. Предполагается, что финальные положения законопроекта будут сформулированы с учетом результатов эксперимента Минпромторга - уже в 2026 году.

В настоящее время закупки малого объема проходят в рамках 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика и по сути представлены в двух видах. Один - закупки до 600 тыс. рублей, которые могут проводиться как в электронной форме (в том числе на соответствующих ресурсах субъектов РФ, наподобие "Портала поставщиков" Москвы), так и в бумажной, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Другой - так называемые закупки с полки. Объем таких закупок ограничен 5 млн рублей, они проводятся только на ЭТП для госзакупок. При этом ЗМО (до 600 тысяч рублей) в электронной форме госзаказчики федерального уровня должны проводить на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) "Березка".