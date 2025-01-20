Суд признал банкротом пятую по счету "дочку" Goldman Group

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал банкротом ООО "ИС Петролеум" (входит в агрохолдинг Goldman Group), говорится в материалах суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.

ООО "ИС Петролеум" стало пятой "дочкой" Goldman Group, признанной банкротом. Ранее суд признал банкротами ООО "ОбъединениеАгроЭлита" по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград) и ООО "СибНефтьРезерв", ООО "ТД Мясничий" и ООО "Атамановское ХПП" по заявлениям Сбербанка. Также банкротом было признано ПАО "УК "Голдман групп", управляющее всеми активами холдинга.

Процедура наблюдения в "ИС Петролеум" в рамках дела о банкротстве была введена 23 мая 2024 года по заявлению Сбербанка. Требования банка в размере 614,4 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Временным управляющим был назначен Николай Власенко.

В числе кредиторов ООО "ИС Петролеум" на данный момент, кроме Сбербанка, числятся, в частности, "Совкомбанк факторинг" (небанковская структура Совкомбанка), "Росагролизинг", топливный трейдер "Уфаойл", АО "Красноярскнефтепродукт", ПАО "Красноярскэнергосбыт" и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, специализируется на работе по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В отношении остальных "дочек" Goldman Group в настоящее время продолжает действовать процедура наблюдения в рамках дел о банкротстве холдинга. Следующим - 10 февраля - суд продолжит рассмотрение отчета временного управляющего ООО "Первая заготовительная компания". Также запущена процедура реструктуризации долгов в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана - ближайшее судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 28 января.

В настоящее время в отношении самого Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля 2024 года.