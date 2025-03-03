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Суд признал банкротом кооператив Гольдмана, пайщики которого лишились 2 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в понедельник признал банкротом сельскохозяйственный потребительский кооператив "Агро Вклад" (принадлежит бенефициару холдинга Goldman Group Роману Гольдману), говорится в материалах суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении кооператива. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного управляющего пока не опубликована.

Согласно материалам, инициатором процедуры банкротства является Татьяна Чивикова с требованиями в размере 3,6 млн рублей. Всего сумма требований кредиторов по уже принятым судом заявлениям составляет 7 млн рублей. Также судом было отказано в принятии двух заявлений на включение в реестр требований суммарно еще на 3,9 млн рублей.

В 2023 году в отношении Гольдмана было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами пайщиков "Агро Вклада". По данным правоохранительных органов, с июля 2022 года по ноябрь 2023 года Гольдман не исполнил обязательства перед пайщиками кооператива и похитил денежные средства, переведя их на аффилированные счета предприятий, входящих в управляющую компанию Goldman Group.

По последним данным, потерпевшими по данному делу признаны порядка 1,5 тыс. пайщиков, все они являются гражданскими истцами. Сумма ущерба составляет 2,3 млрд рублей.

Кроме того, в отношении Гольдмана рассматривается еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оно выразилось в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Сам бизнесмен покинул Россию, после чего был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля 2024 года. Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству следствия превышает 4 млрд рублей.

Сообщалось также, что в настоящее время судами рассматриваются дела о банкротстве самого холдинга Goldman Group. В рамках этих дел банкротами признаны уже 6 из 7 "дочек" холдинга, а также ПАО "УК "Голдман групп" (управляет всеми активами Goldman Group). Процедуры банкротства в компаниях введены преимущественно по заявлениям Сбербанка. Процедура реструктуризации долгов действует и в отношении самого Гольдмана.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, специализировался на работе по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

Goldman Group Агро Вклад ООО "Первая заготовительная компания" ООО "ТД "Мясничий"
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