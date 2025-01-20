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Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 901,0 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-октябре профицит консолидированного бюджета составлял 2 трлн 497,4 млрд рублей, следовательно, в ноябре он был исполнен с дефицитом в 596,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре составили 62 трлн 779,4 млрд рублей, расходы - 60 трлн 878,5 млрд рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре исполнен с дефицитом 91,1 млрд рублей. По результатам первых десяти месяцев бюджет имел профицит 124,2 млрд рублей.

Следовательно, в ноябре дефицит федерального бюджета сложился в размере 215,3 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за одиннадцать месяцев составили 32 трлн 548,5 млрд рублей, расходы - 32 трлн 639,6 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты регионов в январе-ноябре исполнены с профицитом 1 трлн 526,2 млрд рублей, он снизился по сравнению с результатом января-октября, когда составлял 1 трлн 666,9 млрд рублей.

Доходы региональных бюджетов за этот период составили 21 трлн 185,7 млрд рублей, расходы - 19 трлн 659,5 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-ноябре исполнены с профицитом 342,2 млрд рублей. Доходы фондов составили 18 трлн 121,1 млрд рублей, расходы - 17 трлн 778,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 123,8 млрд рублей при доходах 3 трлн 64,9 млрд рублей и расходах 2 трлн 941,1 млрд рублей.

Казначейство
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