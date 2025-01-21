Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $80 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры оценивают заявления и указы нового президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по Москве составила $80 за баррель, что на $0,15 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,64 (0,8%), до $80,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,73 (0,94%), до $76,66 за баррель. Во вторник основные торги WTI не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.