Котировки нефти немного замедлили снижение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного замедлили снижение, но по-прежнему теряют более 1% на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о его энергетической и экономической политике, а также укрепления американского доллара.

К 18:11 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,34%, до $79,04 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени торговались на бирже NYMEX у $76,17 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Трамп заявил накануне о пересмотре политики США в энергетическом секторе и намерении стимулировать производство энергоносителей в США. Кроме того, Трамп отменил ограничения, запрещавшие бурение в большинстве прибрежных вод США.

"Мы будем экспортировать энергоносители по всему миру", - сказал Трамп в ходе выступления в Конгрессе.

Давление на котировки нефти также оказывает рост курса доллара США. Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США по отношению к 16 валютам, прибавляет 0,25%. Укрепление доллара делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Еще одним понижательным фактором стали надежды на ослабление напряженности на Ближнем Востоке и возобновление безопасного судоходства в Красном море. Йеменские мятежники-хуситы просигнализировали о намерении ограничить атаки на суда в этом регионе и в дальнейшем наносить удары только по тем из них, которые связаны с Израилем. Атаки на израильские суда могут быть прекращены после полной реализации всех этапов сделки Израиля с ХАМАСом о перемирии в секторе Газа, сообщают СМИ.

"Возобновление использования Суэцкого канала создаст краткосрочный избыток предложения за счет сокращения времени в пути, что может повлиять на цены в краткосрочной перспективе", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.