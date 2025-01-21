Generali и французская BPCE объединят операции в сфере управления активами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Итальянский страховщик Assicurazioni Generali и французская Groupe BPCE предварительно договорились об объединении инвестиционных операций, говорится в их совместном пресс-релизе.

Согласованная сделка предусматривает создание СП между Generali Investments Holding (GIH) и принадлежащей BPCE управляющей компанией Natixis Investment Managers (Natixis IM).

BPCE (через Natixis IM) и GIH будут владеть по 50% в СП, отмечается в пресс-релизе.

Объем активов под управлением объединенной инвесткомпании составит 1,9 трлн евро. Она, как ожидается, будет лидером в сфере управления активами в Европе по объему выручки (4,1 млрд евро, основываясь на данных за 2023 год).

Стороны планируют закрыть сделку в начале 2026 года.