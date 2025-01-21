Поиск

Generali и французская BPCE объединят операции в сфере управления активами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Итальянский страховщик Assicurazioni Generali и французская Groupe BPCE предварительно договорились об объединении инвестиционных операций, говорится в их совместном пресс-релизе.

Согласованная сделка предусматривает создание СП между Generali Investments Holding (GIH) и принадлежащей BPCE управляющей компанией Natixis Investment Managers (Natixis IM).

BPCE (через Natixis IM) и GIH будут владеть по 50% в СП, отмечается в пресс-релизе.

Объем активов под управлением объединенной инвесткомпании составит 1,9 трлн евро. Она, как ожидается, будет лидером в сфере управления активами в Европе по объему выручки (4,1 млрд евро, основываясь на данных за 2023 год).

Стороны планируют закрыть сделку в начале 2026 года.

Assicurazioni Generali Groupe BPCE Natixis IM Италия Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5735 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });