Generali списала 138 млн евро за полугодие из-за обесценения инвестиций в России

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Итальянская страховая компания Assicurazioni Generali SpA в первом полугодии 2022 года списала 138 млн евро из-за обесценения инвестиций в России.

Чистая прибыль компании в январе-июне с учетом этих списаний снизилась до 1,4 млрд евро против 1,54 млрд евро годом ранее. Без учета обесценения инвестиций чистая прибыль страховщика составила 1,541 млрд евро.

Generali в марте объявила, что выйдет из бизнеса в России.

Валовой объем премий Generali в первом полугодии вырос на 2,4% и составил 41,88 млрд евро. Рост в основном был обеспечен повышением премий в сегменте страхования имущества и от несчастных случаев. Между тем премии в сегменте страхования жизни снизились на 0,5%.

Аналитики, опрошенные самой компанией, прогнозировали чистую прибыль на уровне 1,33 млрд евро, валовой объем премий - в размере 41,12 млрд евро.

Показатель достаточности капитала страховщика в рамках общеевропейских требований "Платежеспособность-2" (Solvency II) на конец июня составлял 233% по сравнению с 227% на конец 2021 года.

Generali объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом 500 млн евро. В рамках программы будет выкуплено около 3% акций компании. Она начнется 3 августа и продлится до 29 октября 2023 года.

Капитализация компании с начала 2022 года уменьшилась на 21%, в то время как итальянский индекс FTSE MIB потерял за этот период 18%.

Generali была создана в 1831 году и сейчас работает в 50 странах, обслуживая около 66 млн клиентов.