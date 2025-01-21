Индекс экономических ожиданий в ФРГ упал в январе, в еврозоне - неожиданно вырос

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в январе упал до 10,3 пункта с 15,7 пункта месяцем ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали более умеренное снижение индикатора, до 15,3 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в январе вырос до минус 90,4 пункта с минус 93,1 пункта в декабре. Аналитики прогнозировали рост до минус 93 пунктов.

"Недостаточные расходы домохозяйств и пониженный спрос в строительном секторе продолжают негативно влиять на экономику Германии. Если эти факторы сохранятся в текущем году, Германия еще сильнее отстанет от других стран еврозоны", - отметил президент ZEW Ахим Вамбах.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в январе увеличился до 18 пунктов с 17 пунктов месяцем ранее, по данным ZEW. Аналитики прогнозировали снижение до 16,9 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в валютном блоке повысилась на 1,2 пункта - до минус 53,8 пункта.