Индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне выросли в феврале

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в феврале подскочил до 26 пунктов с 10,3 пункта месяцем ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали более умеренный подъем индикатора, до 20 пунктов, сообщает Trading Economics.

Февральское значение стало максимальным с июля 2024 года, а рост индикатора - рекордным с января 2023 года.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в феврале вырос до минус 88,5 пункта с минус 90,4 пункта в январе. Аналитики прогнозировали рост до минус 90 пунктов.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в феврале увеличился до 24,2 пункта с 18 пунктов месяцем ранее, по данным ZEW. Аналитики прогнозировали рост до 24,3 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в валютном блоке повысилась на 8,5 пункта - до минус 45,3 пункта.