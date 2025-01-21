Долги на российском энергорынке в 2024 году снизились до 71,4 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Объем задолженности на российском оптовом энергорынке (ОРЭМ) по итогам прошлого года составил 71,4 млрд рублей, сообщила ассоциация "Совет рынка".

Задолженность снизилась на 4,4 млрд руб.

При этом уровень расчетов составил 100,1%, что на 0,2 п.п. лучше результатов 2023 года.

"Стоит отметить, что гарантирующие поставщики республик Северного Кавказа в прошлом году так же исполняли свои обязательства по оплате электроэнергии и мощности в полном соответствии с договоренностями, достигнутыми с генерирующими компаниями", - отмечается в сообщении (традиционно на потребителей СКФО приходится основной объем долга - ИФ).

Как отметил глава "Совета рынка" Максим Быстров, анализ расчетов показал "снижение задолженности практически по всем федеральным округам".