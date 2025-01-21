Поиск

Долги на российском энергорынке в 2024 году снизились до 71,4 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Объем задолженности на российском оптовом энергорынке (ОРЭМ) по итогам прошлого года составил 71,4 млрд рублей, сообщила ассоциация "Совет рынка".

Задолженность снизилась на 4,4 млрд руб.

При этом уровень расчетов составил 100,1%, что на 0,2 п.п. лучше результатов 2023 года.

"Стоит отметить, что гарантирующие поставщики республик Северного Кавказа в прошлом году так же исполняли свои обязательства по оплате электроэнергии и мощности в полном соответствии с договоренностями, достигнутыми с генерирующими компаниями", - отмечается в сообщении (традиционно на потребителей СКФО приходится основной объем долга - ИФ).

Как отметил глава "Совета рынка" Максим Быстров, анализ расчетов показал "снижение задолженности практически по всем федеральным округам".

Максим Быстров СКФО Совет рынка Северный Кавказ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5736 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });