Долги на розничном энергорынке РФ в I полугодии немного снизились до 317,7 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Долги на розничном энергорынке РФ по итогам января-июня этого года составили 317,74 млрд руб. Об этом сообщается в презентации зампредправления "Центра финансовых расчетов" Дмитрия Чернова (видео с его комментарием и презентация опубликованы на сайте ассоциации "НП "Совет рынка").

Уровень расчетов при этом составил 99,99% после 99,96% по итогам первого полугодия 2023 года. "Такой уровень реализации (расчетов - ИФ) на розничном рынке – это очень хороший показатель", - отметил Чернов.

"Снижение задолженности по итогам полугодия составило 4 миллиарда рублей (сравнение с началом этого года - ИФ)", - рассказал он.

Комментируя распределение долгов по регионам, он отметил, что улучшили расчеты потребители Дальневосточного, Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Чернов также пояснил, что в разрезе сфер потребления улучшили расчеты бюджетники и промышленники. "Непром и сельхозпроизводители прошли (полугодие - ИФ) с уровнем реализации чуть ниже прошлого года, но тем не менее – выше ста процентов, то есть с погашением накопленной задолженности", - отметил он. "И только группа "население" по итогам первого полугодия снизила уровень реализации по сравнению с прошлым годом на 0,1%", - заключил он.