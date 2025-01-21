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Законопроект о полном переносе в РФ маркировки импортного алкоголя принят в I чтении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном переносе с 1 марта 2026 года маркировки импортной алкогольной продукции на территорию РФ, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества. Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках эксперимента в отдельных регионах страны.

Проект закона (№776652-8) правительство РФ внесло в парламент в конце ноября 2024 г.

Согласно правилам маркировки, утвержденным правительством, марки должны наноситься на алкогольную продукцию до ее ввоза в страну. Законопроект предлагает с 1 марта 2026 года проводить маркировку импортного алкоголя специальными федеральными марками на территории России на постоянной основе. Также предполагается, что правительство установит требования к местам маркировки и правила перемещения алкогольной продукции от границы до мест маркировки.

Проект закона также предлагает отменить статью, касающуюся эксперимента по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах в РФ, который проводится в РФ с 1 июня 2021 года и предполагает завершение 31 мая 2026 года. Как сообщалось, он начался с Калининградской области, затем правительство РФ получило право распространить его на другие регионы страны. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что по данным на I квартал 2024 года 157 из 195 импортеров (80,5% от общего числа) участвуют в этом эксперименте. В работе задействован 31 таможенный склад и 19 складов временного хранения, что позволяет маркировать 17% всей ввозимой алкогольной продукции.

Госдума
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