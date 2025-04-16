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Сенаторы одобрили закон о полном переносе в Россию маркировки импортного алкоголя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон № 776652-8 о полном переносе с 1 марта 2026 года маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества.

Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в России возможно только в рамках эксперимента в отдельных регионах страны.

"В нашей стране с 2021 года действует эксперимент, в рамках которого импортная, произведенная в других странах алкогольная продукция маркируется федеральными специальными марками на территории 11 субъектов нашей страны. Новеллами законопроекта предлагается закрепить это право маркировки федеральными специальными марками на таможенных складах нашей страны на постоянной основе", - объяснял ранее ранее депутат Сергей Алтухов.

"Мы получили ряд обращений от коллег из стран ЕАЭС, которые просили оставить маркировку произведенной в странах ЕАЭС алкогольной продукции на территории их государств. Соответствующие поправки были учтены и предложены ко второму чтению. Также поправками предусматривается, что промаркированная в других странах алкогольная продукция будет разрешена к ввозу до февраля 2026 года, а с 1 марта следующего года правительство может определить перечень организаций, которые будут вправе маркировать соответствующую алкогольную продукцию за пределами нашей страны", - добавил он.

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах в России проводится с 1 июня 2021 года до 31 мая 2026 года. Сейчас в нем принимают участие Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

ЕАЭС правительство Сергей Алтухов Совет Федерации
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