Компаниям группы разрешат в ряде случаев не составлять консолидированную финотчетность

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Составление консолидированной финансовой отчетности (КФО) может стать необязательным для непубличных компаний, если результаты их деятельности отражаются в аналогичных отчетах связанных лиц, устанавливает подготовленный Минфином РФ законопроект.

Он размещен для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг".

По действующим правилам КФО составляют как основная организация группы, так и другие входящие в периметр бизнеса структуры определенных категорий (кредитные, страховые, клиринговые организации, негосударственные пенсионные фонды, организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список и т.д.). "Информация о деятельности организаций, входящих в группу обязанных составлять КФО, может раскрываться как минимум дважды - в КФО организации, входящей в группу, составляющей такую отчетность, и в КФО основной организации группы", - описывает ситуацию Минфин.

Он предлагает отказаться от дублирования информации, ограничившись раскрытием ее в КФО одной из структур группы. Это будет возможно при одновременном соблюдении следующих условий: пользующаяся исключением организация не является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список; она уведомила о своем намерении отказаться от составления КФО акционеров или учредителей, и они согласились с этим. Проект не уточняет, требуется ли в этом случае единогласное согласие либо то или иное большинство.

Проектируемые правила не будут распространяться на кредитные и клиринговые организации, а также на компании, которые обязаны составлять КФО в соответствии с другими федеральными законами. В частности, такое решение не смогут принять головные организации банковских холдингов, центральные контрагенты, биржи, центральный депозитарий, публично-правовые компании, уточняет Минфин в пояснительной записке к проекту.

По мнению разработчиков документа, реализация этой инициативы не окажет негативного влияния на заинтересованных в информации лиц, поскольку они смогут получить ее, в частности, из КФО основной или другой компании группы.

Новации позволят снизить административную нагрузку на бизнес, полагает Минфин. По его данным, потенциально воспользоваться освобождением от составления КФО смогут 38 страховых организаций из 118 составляющих такие отчеты в настоящее время; 369 представленных на бирже обществ из 539, 21 негосударственный пенсионный фонд из 37 и 18 управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НРФ из 320.