В I чтении принят проект о праве компаний группы не дублировать консолидированную отчетность

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который делает необязательным составление консолидированной финансовой отчетности (КФО) для ряда финансовых организаций.

Документ (№1082205-8) вносит изменения в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг". Он предусматривает отказ от дублирования раскрываемой компаниями одной группы консолидированной информации, ограничившись внесением ее в КФО одной из структур. Изменения касаются страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, а также паевых инвестиционных фондов.

Сейчас такую отчетность составляют как основная организация группы, так и другие структуры, входящие в периметр бизнеса. В результате одна и та же информация может раскрываться как минимум дважды - самой публикующей организацией и ее материнской структурой.

В случае принятия поправок с 1 марта 2026 года право не составлять КФО получат упомянутые выше организации при одновременном соблюдении следующих условий: информация о финансовом положении компании включается в консолидированную отчетность, которую раскрывает другая организация группы; пользующаяся исключением организация не является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список; она уведомила о своем намерении отказаться от составления КФО акционеров или учредителей, и они согласились с этим.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку обратил внимание на то, что проект не конкретизирует, требуется ли для принятия соответствующего решения единогласное согласие акционеров или учредителей либо то или иное большинство. Однако, по мнению комитета, соответствующие уточнения можно внести в документ на этапе его подготовки ко второму чтению.

