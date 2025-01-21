Поиск

РФ и Казахстан планируют создать совместный агробиотехнопарк

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан намерены создать совместный агробиотехнопарк.

Как сообщает Минсельхоз РФ, проработка этого проекта предусмотрена планом мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области АПК, который во вторник в Москве подписали главы аграрных ведомств двух стран Оксана Лут и Айдарбек Сапаров.

План также предусматривает укрепление научно-технического взаимодействия по приоритетным направлениям АПК. Ряд российских отраслевых научно-исследовательских институтов и университетов уже выразили заинтересованность в развитии кооперации с казахстанскими коллегами, отмечается в сообщении.

Кроме того, обе страны намерены обеспечивать благоприятный режим для взаимных поставок продовольствия, завершить работу по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, проводить другие мероприятия в рамках расширения сотрудничества.

Согласно сообщению, Лут охарактеризовала отношения России и Казахстана в аграрной сфере как партнерские и дружественные. Взаимный товарооборот продукции АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка $3,4 млрд. В свою очередь, Сапаров отметил, что Казахстан готов к дальнейшему сотрудничеству и выразил уверенность, что совместная работа принесет большую пользу экономикам обеих стран.

Делегация Казахстана также ознакомилась с работой центра геномной селекции АПХ "Мираторг" и посетила селекционно-генетический центр "Смена", который занимается селекцией кур мясного направления.

Минсельхоз РФ Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

В США обанкротился первый в этом году банк

ЦБ и НРД не поддержали банкротство Euroclear

ЦБ и НРД не поддержали банкротство Euroclear

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в 2024 г. на $27,5 млрд, до $290,4 млрд

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5739 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });