РФ и Казахстан планируют создать совместный агробиотехнопарк

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан намерены создать совместный агробиотехнопарк.

Как сообщает Минсельхоз РФ, проработка этого проекта предусмотрена планом мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области АПК, который во вторник в Москве подписали главы аграрных ведомств двух стран Оксана Лут и Айдарбек Сапаров.

План также предусматривает укрепление научно-технического взаимодействия по приоритетным направлениям АПК. Ряд российских отраслевых научно-исследовательских институтов и университетов уже выразили заинтересованность в развитии кооперации с казахстанскими коллегами, отмечается в сообщении.

Кроме того, обе страны намерены обеспечивать благоприятный режим для взаимных поставок продовольствия, завершить работу по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, проводить другие мероприятия в рамках расширения сотрудничества.

Согласно сообщению, Лут охарактеризовала отношения России и Казахстана в аграрной сфере как партнерские и дружественные. Взаимный товарооборот продукции АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка $3,4 млрд. В свою очередь, Сапаров отметил, что Казахстан готов к дальнейшему сотрудничеству и выразил уверенность, что совместная работа принесет большую пользу экономикам обеих стран.

Делегация Казахстана также ознакомилась с работой центра геномной селекции АПХ "Мираторг" и посетила селекционно-генетический центр "Смена", который занимается селекцией кур мясного направления.