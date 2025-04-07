Минсельхоз предложил компенсировать хозяйствам до 70% затрат на геномную экспертизу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает компенсировать племенным хозяйствам 70% расходов, связанных с проведением молекулярной генетической экспертизы крупного рогатого скота молочного или мясного направлений. Проект такого постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщается в пояснительной записке, планируемый объем поголовья племенных животных, подлежащих молекулярной генетической экспертизе, составит 471,8 тысячи голов, в том числе в 2025 году - 80 тысяч голов, в 2026 году - 195,9 тысячи голов, в 2027 году - 195,9 тысячи голов. Общий объем средств федерального бюджета, необходимых для этого, на 2025 год и плановый период (2026 и 2027 годы) составит 2 107,6 млн рублей, в том числе на 2025 год - 462 млн рублей, на 2026-2027 годы - по 822,8 млн рублей (оценка).

Источником финансового обеспечения будут средства федерального бюджета, предусмотренные федпроектом "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"

"Экономическая эффективность мероприятия заключается в увеличении генетического потенциала племенных животных, что обеспечит рост продуктивности племенного молочного поголовья до 11 500 кг на одну голову к 2030 году (оценка 2024 года - 9 500 кг). Рост продуктивности с учетом сохранения численности племенного поголовья позволит обеспечить прирост производства молока к 2030 году в объеме 1,96 млн тонн (более 20% в общем объеме прироста производства молока в хозяйствах всех категорий)", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал ранее журналистам директор по генетике агрохолдинга "Мираторг" (агрохолдинг в 2019 году запустил Центр геномной селекции) Николай Елаткин, развитие геномной селекции в АПК позволит повысить продуктивность молочного стада на 30-40%. Специалисты центра разработали методику проведения геномной селекции, нашли определенные гены, которые "отвечают" за надой, за количество молока, говорил он. Центр работает с 12 регионами, которые занимаются молочным скотоводством. Цель - "покрыть" этой программой все основные молочные регионы России.